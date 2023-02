La Fiscalia ha demanat a l'Audiència de Barcelona que mantingui en presó preventiva a l'exjugador del Barça Dani Alves, acusat de violar a una jove en una discoteca en la nit del passat 30 de desembre, en considerar que persisteix un greu risc de fugida, esgrimint els múltiples indicis que en la seva opinió li incriminen, entre ells les proves d'ADN. Mentrestant, la defensa del futbolista ha tornat a qüestionar la versió de la víctima en la vista celebrada aquest dijous després del recurs d'Alves per a demanar la seva llibertat provisional.

Després de la vista, que ha començat a les 10.00 hores, la secció tercera de l'Audiència decidirà si el futbolista segueix a la presó després d'escoltar les parts. En el seu recurs, la defensa d'Alves ha demanat la seva llibertat a canvi de mesures per a garantir que no s'escapolirà, com lliurar el seu passaport, portar una polsera telemàtica i comparèixer diàriament en el jutjat.

Segons han explicat fonts jurídiques, en la vista, que s'ha celebrat a porta tancada per a protegir la intimitat de la víctima, la defensa d'Alves s'ha remès al recurs que va presentar per a demanar la seva excarceració i, després d'insistir que el futbolista té arrelament suficient a Espanya per a garantir que no fugirà, ha tornat a qüestionar la versió de la víctima, entre altres aspectes perquè no presenta lesions vaginals.

L'Audiència de Barcelona ha convocat la vista aquest dijous a les 10.00 perquè la Fiscalia, l'acusació particular i la defensa exposin els seus arguments sobre el recurs presentat pel futbolista brasiler contra la presó preventiva.

Presó provisional sense fiança des de la seva detenció Alves continua a la presó provisional, sense fiança, des del passat 20 de gener per ordre de la titular del jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona, que va estimar que el risc que el futbolista fugi és alt, pels recursos econòmics que disposa i perquè no existeixen convenis d'extradició entre el Brasil, el seu país d'origen, i Espanya. Dani Alves ingressa a la presó de Brians I per una presumpta agressió sexual La magistrada va considerar també que existeixen suficients indicis que confirmen la versió de la víctima, qui va denunciar als Mossos d'Esquadra que el futbolista l'havia violat a l'interior del bany privat d'un reservat de la discoteca Sutton de Barcelona en la nit del 30 de desembre. Caso Alves: cuando los protocolos contra las agresiones sexuales funcionan ÁLVARO CABALLERO La defensa d'Alves, exercida pel penalista Cristóbal Martell, va presentar el passat 31 de gener un recurs d'apel·lació en el qual demana a l'Audiència de Barcelona que deixi en llibertat al futbolista, qui a canvi s'ofereix a lliurar el seu passaport, portar una polsera telemàtica, pagar la fiança que sigui necessària i comparèixer, fins i tot diàriament, en el jutjat. El recurs descarta el risc de fugida en què la jutgessa es va basar per a enviar a Alves a presó, argumentant que ja no disposa del "múscul econòmic" amb què comptava (el futbolista va detallar que rebia entre 30.000 i 50.000 euros mensuals), després d'haver estat acomiadat del Pumas mexicà i haver-se-li suspès diversos contractes publicitaris amb diferents marques.