Declaren els primers testimonis: les dues amigues de la víctima ratifiquen la seva versió

La jutgessa del cas Alves ha citat a declarar a nous testimonis. Les declaracions han començat cap a les 10:20 i s'han allargat durant tres hores. En total, han declarat 8 testimonis: 6 treballadors de Sutton (la discoteca on es va produir la presumpta agressió) i la cosina i l’amiga de la víctima. Tots han ratificat el que van declarar en seu policial i, almenys, les dues noies han avalat la declaració de la víctima que ha denunciat l'agressió sexual. El porter de la discoteca ha estat el primer a declarar per ser el primer a atendre la víctima quan la va veure plorar. També va avisar al responsable de sala qui va activar el protocol contra l'assetjament. Després han declarat dos cambrers, que van interactuar en algun moment amb la víctima i Alves Tot plegat, encara no s'ha resolt el recurs d'apel·lació presentat pel seu advocat per Cristóbal Martell. De fet, tenen temps fins que a mitjans de la setmana que ve. Aquest divendres se celebren dues setmanes des que Alves va ingressar a la presó.