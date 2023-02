L’economista i exconseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, considera que la paraula Independència "ja no té gaire significat" i afegeix que la independència no és possible en el context europeu actual perquè els països europeus no l'acceptarien: "Soc pragmàtic. No importa quins siguin els meus sentiments o el que votés jo". Mas-Colell defensa que la nació catalana ha de viure i perviure en aquest context i que el resultat del 'Procés' se sabrà d'aquí a 30 anys "si Catalunya és pròspera i catalana, haurà servit per a alguna".

Que Junts faci el mateix que ERC En una entrevista al 'Cafè d'idees' | La 2 i Ràdio 4, Andreu Mas-Colell defensa que tant ERC com Junts per Catalunya són "iguals" en l'eix nacional: "tots dos hi posen la independència" però diferents en la tàctica. L'exconseller d'economia afegeix que ambdós partits es diferencien en el model econòmic i diu que desitjaria que Junts faci política més enllà de la seva "base doctrinal de la independència" com fa ERC. “☕ Andreu Mas-Colell demana a Junts que faci el mateix que ERC: que faci política encara que la seva "base doctrinal" sigui la independència.



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/jlNsIpxKJ7“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 21, 2023 Mas-Colell reconeix que li hauria agradat que Junts aprovés els pressupostos del Govern i celebra la "bona actitud" del PSC.

Defensa la construcció d'una pista dins del mar Andreu Mas-Colell defensa la construcció d'una pista marina per ampliar l'aeroport de Barcelona a un quilòmetre i mig dins del mar. Mas-Colell diu que la proposta que hi havia hagut fa 20 anys, es basava en el moviment de terres, una opció descartada ara, ja que es pot construir sobre pilons: "No fent una illa, sinó la que utilitzen els petroliers al Mar del Nord". L'exconseller d'economia reclama analitzar a fons aquesta possibilitat que ja han presentat a Pere Aragonès que l'estudiarà: "La tecnologia no ens ha de fer por". “☕ Andreu Mas-Colell defensa la pista marina sobre pilons per l'aeroport de Barcelona.



Es salvaria 'La Ricarda' Mas-Colell creu que la resposta de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, desestimant la proposta, es deu al fet que parla de la proposta de la pista marina sense haver "estudiat aquest tema". Mas-Colell concreta que la nova pista al mar no suposaria un augment de turistes, que es desviarien a Reus o Girona, mentre que Barcelona tindria molt més vols intercontinentals. Andreu Mas-Colell defensa la viabilitat ecològica de la pista dins del mar: "La Ricarda queda salvada. La banda de mar queda menys tensionada. I no interferiria amb corrents, la vida marina o les aus". “☕ Andreu Mas-Colell defensa el projecte de pista marina per l'aeroport del Prat



