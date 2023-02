Mas-Colell: "Soc pragmàtic i la independència no és possible"

Andreu Mas-Colell considera que la paraula independència ja no té massa significat: "Soc pragmàtic i no és possible en el context europeu actual". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga… L'exconseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, defensa que ERC i Junts són "iguals" en l'eix nacional, però diferents en la "tàctica del desplegament": "Ens domina massa la tàctica. Aquest joc tàctic ens fa mal". El també exconseller d'Economia i Coneixement reconeix que li hauria agradat que Junts aprovés els pressupostos del Govern i celebra la "bona actitud" del PSC. Sobre el cas de Laura Borràs, ha assegurat que el fraccionament de contractes "no era una pràctica habitual". I proposa una reforma per "alleugerir" el límit dels contractes públics: "La quantitat mínima per la qual un contracte ha d'anar a contracte públic és massa petita".

D'altra banda, l'economista creu que la ministra de Transports parla de la proposta de pista marina per l'aeroport del Prat sense haver "estudiat l'assumpte": "Sé que, a vegades, cal reaccionar sense massa coneixement". Defensa la pista marina sobre pilons "La tècnica no ha estat analitzada i el natural és estudiar a fons aquesta possibilitat. La tecnologia no ens ha de fer por", ha dit. "La Ricarda queda salvada. La banda de mar queda menys tensionada. I no interferiria amb corrents, la vida marina o les aus", afegeix sobre les bondats. Explica que van presentar a la Generalitat el projecte de pista marina per l'aeroport perquè cal un acord del Govern amb Aena. Explica que no han parlat amb Aena sobre el projecte perquè "la consideració primera s'ha de determinar des de Catalunya". I defensa que la proposta no augmenta el nombre de turistes: "Contemplem que el mix sigui diferent, amb molt més vols intercontinentals".