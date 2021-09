La Generalitat no avalarà cap proposta d¿ampliació de l¿aeroport del Prat que afecti la llacuna de la Ricarda

El Govern trasllada un missatge compartit i assegura que no donarà el vist-i-plau a cap proposta d'ampliació de l'aeroport del Prat que destrossi la llacuna de la Ricarda. "La protecció mediambiental és la línia vermella", ha assegurat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que ha remarcat que la reforma de l'aeroport s'haurà de fer en els termes i les condicions que es pactin en el pla director i des de Catalunya. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va exigir aquest divendres explicacions i la rectificació del projecte d'Aena per ampliar l'aeroport del Prat, i el conseller d'Empresa, Roger Torrent, assegura que cal trobar la fórmula per compaginar les necessitats econòmiques del país tot respectant els criteris mediambientals.

00.21 min El conseller d'Empresa assegura que el criteri mediambiental serà prioritari

La portaveu del Govern ha explicat que és el pla director, que es redactarà amb la participació de la Generalitat, el que ha de recollir com ha de ser la reforma de l'aeroport. "S'ha de decidir des de Catalunya", ha afegit.

El projecte per ampliar l'aeroport del Prat que debatrà el Consell de Ministres abans que acabi el mes preveu envair l'espai natural de la Ricarda. Segons el Document d'Ordenació i Regulació Aeroportuària (DORA) 2022-2026. La intenció d'Aena és ampliar el camp de vol cap a la zona est "afectant zones de la Xarxa Natura 2000". Una disposició que, segons la Generalitat, no es correspon amb el que es va pactar a finals de juliol.

La CUP pressiona La CUP creu que és "urgent" que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el vicepresident, Jordi Puigneró, compareguin al Parlament per explicar "a quin acord han arribat amb l'Estat per l'ampliació del Prat i si afecta la Ricarda". Durant la V Escola d'Estiu dels cupaires que es fa aquest cap de setmana a Granollers, la diputada Eulàlia Reguant ha dit que "amb accions com l'aeroport, el Circuit de Catalunya o els Jocs Olímpics d'hivern" el Govern s'acomoda en la "sociovergència" i s'allunya de l'acord d'investidura i de la possibilitat de tenir el seu suport per aprovar els pressupostos. "Amb aquestes polítiques ens hi trobaran de cara", ha advertit recordant la manifestació del 19 de setembre contrària a la reforma. 00.27 min La CUP demana la compareixença urgent del president Aragonès per explicar l'ampliació del Prat