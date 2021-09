Aena ha presentat el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat que, finalment, preveu la invasió de la zona de La Ricarda segons el document al que ha tingut accés RTVE.

Rebuig del Prat i Barcelona

L'ampliació es votarà al Consell de Ministres a finals de setembre. Amb tot, tant Unides Podem com els ajuntaments de Barcelona i del Prat de Llobregat han mostrat la seva oposició, tant per l'ampliació dels vols i l'impacte ecològic que això comporta, com per la pèrdua de biodiversitat que suposaria construir sobre la Ricarda.