L'exministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona i president de l'associació de propietaris Asval, Joan Clos, nega que els preus de lloguer a Barcelona pugin per culpa dels fons d'inversió i afirma que ho fan perquè no hi ha prou habitatge públic de lloguer: "Pugen perquè no hi ha oferta. La solució no és matar als fons d'inversió".

Joan Clos diu que ha intentat parlar-ne amb Ada Colau, però "no me'n surto" i li retreu una visió "molt ideològica" i insults als propietaris: "Els diuen fons 'voltors'. S'ha de buscar el consens". L'exalcalde de Barcelona veu a Ada Colau poc disposada a un diàleg positiu i assenyala que a Madrid, en canvi, hi ha persones més flexibles: "Així com ha canviat l'opinió que tenia del Mobile, la veig poc disposada en això".

No es construeix habitatge protegit En una entrevista al 'Cafè d'idees' | La 2 i Ràdio 4, Joan Clos defensa que el PSOE ha fet molt habitatge social a Espanya, mentre Podemos es mou per "principis intuïtius" que "compliquen el problema", perquè "restringeixen l'oferta". En aquest sentit, ha advertit que no es pot fer tot l'habitatge social de lloguer sinó que hauria de representar la meitat de l'oferta. “La pregunta pertinent: "Per què no es construeix habitatge assequible a Espanya?"“ Joan Clos assenyala que des de la crisi del 2008 no es construeix habitatge protegit a Espanya i, a més a més, com que fa quinze anys s'està començant a desclassificar i passa a mans privades: "Amb la crisi, els preus del mercat lliure van baixar per sota el preu de l'habitatge públic i es va deixar de pressupostar". Limitar el precio en grandes ciudades y promover más vivienda social: ¿cómo regulan los alquileres en Europa?

Ajudar a finançar l'habitatge assequible L'exministre d'Indústria afirma que la llei de l'habitatge que impulsa el govern d'Espanya no resoldrà el problema de l'augment dels preus de lloguer i que el que cal, és posar diners públics per a construir habitatge assequible, com han fet al País Basc i Navarra: "Calen acords amb el sector privat de l'habitatge per posar immobles a disposició de l'habitatge públic". Joan Clos assenyala que la regulació del preu dels lloguers "no ha donat bons resultats" internacionalment i retreu a l'Estat no compensar als propietaris per la limitació dels preus.