Joan Clos: "L'equip de Colau insulta els propietaris"

Joan Clos explica que no ha pogut encara parlar amb l'equip de l'alcaldessa de Barcelona sobre la problemàtica del lloguer d'habitatges: "Insulten als propietaris. Fan una política que no és tendent a resoldre el problema". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, nega que els preus de lloguer pugin perquè hi ha fons d'inversió, com diu Ada Colau. L'exalcalde de Barcelona insisteix que els lloguers estan disparats perquè no hi ha oferta d'habitatge de lloguer, i adverteix s'està desclassificant habitatges públics perquè fa quinze anys que no es fa habitatge protegit a Espanya.

L'ara president de l'Associació de Propietaris d'Habitatge de Lloguer (Asval) diu que la llei d'habitatge no resol el problema: "El problema és posar més diners públics en fer habitatge assequible", insisteix. Defensa que el PSOE ha fet molt habitatge social a Espanya, mentre Podemos es mou per "principis intuïtius" que "compliquen el problema" perquè "restringeixen l'oferta". I assenyala que la regulació dels lloguers "no ha donat bons resultats" internacionalment. "És molt millor identificar les persones que necessiten ajuda, perquè el control de preus es fa per tot el mercat", argumenta.

D'altra banda, defensa al president Aragonès pel seu pragmatisme, però assenyala el "problema" que ERC té uns "compromisos" que no el deixen "dinamitzar "el Govern. Lamenta l'"estancament i pèrdua de dinamisme" de Barcelona i veu un error dir que es pot relaxar perquè es trobi en un "cim de benestar". Sosté que l'independentisme "ens ha portat a una concatenació de crisis que ha fet mal". I creu que el PP va deixar que els polítics independentistes caiguessin pel precipici en comptes de negociar: "Rajoy és més llest del que sembla".