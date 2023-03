El portaveu del grup parlamentari d'Unidas Podemos al Congrés, Pablo Echenique, acusa el PSOE de no voler-se asseure a negociar la modificació de la Llei del "només sí és sí" amb la ministra d'Igualtat, Irene Montero: Echenique nega que la discussió s'hagi de traslladar al Congrés de Diputats i qualifica de "ficció" dir que el ministeri ja se n'ha de desentendre: "Fer creure que un cop la llei arriba al Congrés el ministeri se'n desentén, no diu la veritat". El portaveu d'Unides Podem al Congrés diu que el PSOE no ha tingut un compte les set propostes presentades per Podemos i que el PSOE només en presenta una des de desembre: "No hem volgut entrar en una guerra pública".

