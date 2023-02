La portaveu nacional de Demòcrates de Catalunya i expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, afirma que "tothom" fraccionava contractes en l'època que Laura Borràs era la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, i afegeix que un organisme autònom facilitava gestionar-lo d'una manera més laxa: "A vegades tenia explicació, a vegades no en tenia. Però es feia". Núria de Gispert diu que li dol veure Laura Borràs anant a judici, creu que ser dona no la beneficia i es pregunta per què se la jutja si el fraccionament de contractes era una pràctica habitual: "Si hi ha persecució política és en aquest punt".

Núria de Gispert lamenta la situació actual a la presidència del Parlament i diu que ella no hauria votat la suspensió de Laura Borràs: "La presumpció d'innocència és el primer".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' | La 2 i Ràdio 4, De Gispert es pregunta per què els Mossos d'Esquadra es van fixar en el cas Borràs i no en els que assenyalava la sindicatura: "Era una pràctica habitual, per què ella? Deu tenir alguns que no són tan amics". Núria de Gispert diu que no li agrada gens de Laura Borràs com a presidenta del Parlament, però que ella no hauria recolzat la seva suspensió perquè preval la presumpció d'innocència.

