De Gispert: "Per què Laura Borràs? Tots feien el mateix"

Núria de Gispert defensa que el fraccionament de contractes era una "pràctica habitual" en el moment on van passar les presumptes irregularitats de Laura Borràs a la Institució de les Lletres Catalanes. "Tothom ho feia. Per què Laura Borràs", ha dit sobre la "persecució política". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que es buscava la forma que fos legal, però es podien cometre irregularitats administratives. I critica que se suspengués a la presidenta del Parlament. La portaveu nacional de Demòcrates de Catalunya assenyala la "falta de lideratges" després del Procés i creu que el president Aragonès és un bon gestor, però li manca aquest lideratge. L'expresidenta del Parlament de Catalunya reclama restablir la figura de Jordi Pujol com a Molt Honorable.