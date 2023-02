Pablo Echenique: "El PSOE no es vol asseure a negociar"

Pablo Echenique lamenta que "el PSOE no es vol asseure" en una reunió amb la ministra d'Igualtat sobre la llei del 'només sí és sí'. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga assenyala que els socialistes es neguen a que cap ministre s'assegui a negociar amb la ministra Irene Montero sobre la llei: "Nosaltres no hem dit al PSOE qui ha de negociar". El portaveu d'Unides Podem al Congrés diu que el PSOE només ha tingut un compte una de les set propostes que han presentat per la llei del 'només sí és sí'. El secretari de Programa de Podemos acusa una "part de judicatura" d'aplicar "incorrectament" la llei.

D'altra banda, valora la informació d'El País sobre els missatges d'Interior que revelen les maniobres contra Podemos. "L'objectiu no era judicialitzar. Era alterar les regles del joc democràtic amb la intoxicació". Creu que s'hauria de proscriure als que "difamen" amb "proves falses": "No és només que OK Diario publiqui mentides per adulterar la democràcia, el problema és que s'asseuen a tertúlies". Confia que Yolanda Díaz vulgui arribar a un acord de Sumar amb Podemos, per bé que els ha dit que "fins a l'estiu no hi haurà acord". Explica que encara no tenen posicionament sobre la moció de censura de Vox contra el govern, i creu que és una batalla en la dreta, entre PP i Vox. I ens presenta el llibre Memorias de un piloto de combate: "El que em porta a explicar la meva vida és que reuneixo una sèrie de característiques poc freqüents".