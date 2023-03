Aina Vidal: "Hi ha temps per un acord si hi ha voluntat"

La portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Aina Vidal, confia en un acord dins del govern de coalició del PSOE i Unidas Podemos per la reforma de la llei del 'només sí és sí': "Hi ha temps si hi ha voluntat política".

Vidal diu que hi ha hagut una alarma social i que només un 25% de les sentències han vist rebaixades les condemnes: "Si trobem fórmules, de forma tècnica, estem disposades. Més anys de presó no són més justícia".

Tot i això, ha assegurat que "fins ara" el PSOE no ha volgut negociar la reforma de la llei del 'només sí és sí' malgrat que els Comuns els han instat a negociar: "Dos no negocien si l'altre no es presenta a la taula i no s'asseu".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Vidal diu que els Comuns han posat sobre la taula la revisió del 'populisme punitiu' i fins i tot elevar les penes mínimes per poder arribar a un acord amb el PSOE en la reforma de la llei del 'només sí és sí' i assegura que aquest és el punt on es troben les converses: "Han de seure a la taula per arribar a un acord".

“☕ Aina Vidal assegura que estan disposades a elevar les penes mínimes en la reforma de la llei del 'només sí és sí' | @EnComu_Podem @AinaVS



��️ "És part de les propostes que el PSOE no ha volgut parlar".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/GSAVbH40Y1“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 6, 2023