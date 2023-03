Santi Rodríguez creu que el PP és "molt més feminista" que partits que "no ho acaben demostrant" quan governen

El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, creu que el seu partit el Partit Popular (PP) és "molt més feminista" que partits que s'autoanomenen feministes, però "no ho acaben demostrant" quan governen. "Feminista vol dir radical? No ho soc. Respectuós amb les dones? Per descomptat", contesta personalment el polític català del Partit Popular de Catalunya.

“☕ @santirodriguez creu que el PP és "molt més feminista" que partits que "no ho acaben demostrant" quan governen | @PPCatalunya



��️ "Feminista vol dir radical? No ho soc. Respectuós amb les dones? Per descomptat"



�� https://t.co/MrTxQlnBeM@GemmaNierga @RTVECatalunya pic.twitter.com/fGTmfg0Nqg“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 7, 2023

ERC tornarà a oferir a Junts la presidència del Parlament Santi Rodríguez creu que ERC oferirà novament a Junts la presidència del Parlament, en el supòsit que Laura Borràs sigui condemnada en el cas, ja vist per sentència, de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes. Rodríguez recorda que el PP ja va demanar el relleu de Borràs quan va començar el seu processament. Creu que ERC no oferirà el seu relleu al PSC, tot i ser el principal aliat: "ERC i Junts volen ser hegemònics". Considera que ERC vol ampliar el seu suport captant votants que són l'òrbita de Junts. “☕ @santirodriguez creu que ERC voldrà que Junts ocupi la presidència del Parlament, si Borràs ha de deixar el càrrec | @PPCatalunya



��️ "Li va bé pactar amb el PSC, però la batalla electoral està amb els suports que poden estar a Junts"



�� https://t.co/MrTxQlnBeM@GemmaNierga pic.twitter.com/jzNMLkMtT3“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 7, 2023 Veu Xavier Trias com un alcaldable independentista "encara que ell ho intenti amagar" perquè Laura Borràs és la presidenta del seu partit i Carles Puigdemont és el seu "cap de campanya": "No volem un alcalde independentista i farem el possible perquè no ho sigui". I afegeix que tampoc volen una alcaldessa com Ada Colau i aposta per una "tercera via".

El Procés no ha acabat "s'ha desplaçat al Congrés" Rodríguez defensa que el Procés no ha acabat i que s'ha traslladat del Parlament de Catalunya al Congrés de Diputats: "Estan intentant de desmuntar que l'Estat pugui tornar a donar resposta al que va passar". “☕ @santirodriguez creu que el Procés no s'ha acabat: defensa que s'ha desplaçat al Congrés dels Diputats | @PPCatalunya



��️



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/u0ohx89c9y" — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 7, 2023 Rodríguez diu que els indults, la derogació del delicte de sedició o el de malversació, o el canvi de majoria al TC són una mostra d'aquest intent de desmuntar una resposta de l'Estat: "Tenim un govern de la Generalitat que ho continua dient. A Catalunya està adormit, però no al Congrés".