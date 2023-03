01:08

Per primer cop, un jutjat de Madrid investigarà una querella relacionada amb l'anomenada Operació Catalunya.

La investigació ve impulsada per una querella de l'expresident de Barça, Sandro Rossell, contra l'excomissari Villarejo i altres agents policials. Se'ls acusa de promoure una investigació prospectiva pel denominat cas FIFA Gate de suposat cobrament de suborns de Rosell a la Confederació Brasilera de Futbol. Els investigats haurien elaborat informes policials falsos per remetre'ls a l'Audiència Nacional, que, recordem, el va mantenir en presó provisional durant 2 anys per aquests fets, dels quals va quedar absolt.

La querella demana investigar per delictes d'organització criminal, falsedat, denúncia falsa, detenció il·legal i malversació als excomissaris Villarejo i Martín-Blas, l'exinspector Antonio Giménez, l'inspector Alberto Estévez i l'agregat de l'FBI a l'Ambaixada dels Estats Units a Madrid Marc L. Varri.

La defensa de Rosell considera a la senadora del PP, Alícia Sánchez Camacho, la responsable d'encarregar a Villarejo l'espionatge, però de moment esperarà que avenci la investigació per dirigir acusació contra ella | Nuria Alcalá