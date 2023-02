La defensa de Dani Alves dedica part del recurs a desmuntar el relat de la víctima. Bona part del recurs al qual ha tingut accés RTVE, l'advocat se centra en demostrar que no existeix risc de fugida, que Alves, ingressat a presó des del passat dia 21 de gener per una presumpta agressió a una noia en una discoteca, té arrelament i sol·licita la llibertat del futbolista amb la fiança i les mesures que la sala de l'Audiència de Barcelona consideri oportunes.

Explica que les imatges mostren que la noia entra al lavabo del reservat dos minuts abans que el futbolista, sense que ell la porti tal com ella havia declarat. I diu que si es contradiu en això, també pot fer-ho en el relat del qual passa a dins.

Assegura que hi ha coses que no són tan evidents, contundents i devastadores com tendenciosament apunta l'atestat dels Mossos i recull la jutgessa.

"Hi ha elements probatoris que no són tan evidents, contundents i devastadors com tendenciosament apunta l'atestat i acull l'acte d'una manera gairebé acrítica o poc acurat". "Hi ha qüestions que se silencien radicalment", així ho creu la seva defensa en el document.

També assegura que veient les imatges no es desprèn que la víctima visqués "un clima de terror, por o microcosmos de dominació" descrit per la denunciant.

El seu advocat també al·lega que el jugador ja no té el poder adquisitiu que tenia perquè moltes empreses li han rescindit el contracte. També diu, per intentar desmuntar el risc de fugida, que Alves ha col·laborat amb la investigació.

La defensa d'Alves demana que li deixin en llibertat amb les mesures cautelars que siguin necessàries. La major part del recurs el centra a demostrar que no hi ha risc de fugida però també a criticar la recerca i dubtar de la versió de la denunciant.