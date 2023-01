Amb aquest recurs, la defensa del futbolista Dani Alves, a la que s'ha afegit darrerament l'equip del penalista, Cristóbal Martorell, intenta desmuntar la principal raó del seu empresonament: el risc de fugida. Alves està a presó preventiva a Brians II des del 20 de gener per una presumpta agressió sexual a una noia a la discoteca Sutton de Barcelona el passat 30 de desembre.

02.02 min Víctimes d'agressions sexual: moltes pateixen sentiment de culpa i solitud

En el document de 20 pàgines amb 100 més amb documentació adjuntada del cas, assegura que el jugador sempre ha col·laborat amb la justícia. De fet, diu el seu defensa, encara que sabés que podria ser detingut va venir a Barcelona a declarar.

A més, la situació ja no és la mateixa perquè el jugador ha estat acomiadat del club de futbol el Pumas a Mèxic on jugava, i ja no ha de tornar allà. El poder adquisitiu del jugador i la seva doble nacionalitat van ser un factor decisiu per a decidir ficar-lo a la presó preventiva.

Les contradiccions en les seves declaracions a un mitjà de comunicació i en el jutjat les justifica dient que és un home casat i no podia explicar que havia tingut una relació, segons ell, consentida amb una jove de 23 anys en la discoteca Sutton de Barcelona. Assegura que ella li va fer una fel·lació.

Ella, en canvi, sempre ha mantingut la mateixa versió. Segons els investigadors, ha tingut un relat coherent, creïble i contundent des del primer moment. A més de tocaments previs, relata que la va portar a una porta que donava a un bany, però que ella no ho sabia. Allà la va obligar a fer una fel·lació i quan es va negar, la va bufetejar i la va violar, i no la va deixar sortir fins que ell se'n va anar.

Anàlisis de les proves Els investigadors tenen damunt de la seva taula diverses proves que estan analitzant. Declaracions de testimoniatges, mostres biològiques recollides en el bany i a la roba de la noia que s'estan contrastant amb l'ADN del jugador. També consta un informe mèdic que confirma que ella té lesions, imatges que mostren l'abans i el després que Alves i ella entressin en el bany, empremtes digitals… Amb la nova llei, s'enfronta a una pena que va dels 4 als 12 anys, encara que el seu advocat el que intentarà és desvirtuar totes les proves que l'incriminin. La defensa proposa en el seu recurs totes les mesures alternatives possibles que assegurin la seva presència en judici: retirada del passaport, presentacions... Fins i tot portar una polsera de control telemàtic… encara que aquesta última mesura només està prevista en casos de violència de gènere i com a mesura de protecció a les víctimes no com a alternativa a l'ingrés a la presó. Tot amb l'objectiu que surti de la presó, encara que sigui amb mesures cautelars. Serà l'Audiència de Barcelona, i no la jutgessa de la causa, qui resolgui el recurs d'apel·lació. La patronal de l'oci nocturn demana ser acusació popular de la presumpta agressió sexual de Dani Alves Beatriz Gálvez | Carol Espona