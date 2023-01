Víctimes d'agressions sexual: moltes pateixen sentiment de culpa i solitud

Sentir que has estat en el lloc equivocat i sobretot, que has fet alguna cosa malament... que has fet un pas de més o has dit una paraula de menys. Així se senten moltes dones que han patit una agressió sexual.

Perquè, denuncien, els estereotips masclistes segueixen ancorats en la societat i fan que es qüestioni el relat de la víctima.

El procediment judicial pel qual ha de passar una dona pot durar fins a 4 anys i això, assenyalen les expertes, la revictimitza de nou perquè ha d'explicar una vegada i una altra els fets. Per això, afirmen, dir a una dona "Jo sí que et crec" ajuda a cicatritzar la ferida, molt profunda, que deixa una agressió sexual.