La defensa del futbolista Dani Alves, a la que s'ha afegit darrerament l'equip del penalista, Cristóbal Martorell, està treballant per fer fora de la presó de Brians II on va ingressar Dani Alves el passat cap de setmana per una presumpta agressió sexual a una noia a la discoteca Sutton de Barcelona el passat 30 de desembre.

El seu equip legal insistirà en el seu recurs en què Alves sempre ha col·laborat amb la justícia. Defensen que va viatjar voluntàriament a declarar a Barcelona, tot i que l'advocada li va advertir que podria ser detingut. Encara que s'esperava aquest dijous que el despatx d'advocats que representa Alves presentés el recurs d'apel·lació per sol·licitar la llibertat provisional, el jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona que porta el cas ha ampliat el termini fins dimarts que ve per donar temps al nou equip de lletrats de revisar la causa que van recollir aquest dimecres en els jutjats.

També al·legaran que ara Alves ja no ha de tornar a Mèxic perquè el club de futbol on jugava, el Pumas, li va rescindir el contracte després de la seva entrada a la presó.

El seu equip legal també assenyalarà que el jugador va col·laborar lliurant mostres d'ADN que ara estan sent acarades amb les proves biològiques recollides tant en la discoteca, com a la roba de la jove.

Tot amb l'objectiu que surti de la presó, encara que sigui amb mesures cautelars. Serà l'Audiència de Barcelona, i no la jutgessa de la causa, qui resolgui el recurs d'apel·lació.

En paral·lel, avancen les declaracions dels testimonis. Les noies que la nit dels fets estaven amb la denunciant, la seva cosina i una amiga, corroboren la seva versió. Asseguren que Alves estava molt prop d'elles i que les va grapejar.