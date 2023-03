Buch nega haver informat Borràs sobre la seva investigació

L'exconseller d'Interior, Miquel Buch, desmenteix Laura Borràs i nega haver-la informat sobre la investigació sobre les presumptes irregularitats de les quals ha estat jutjada quan era la màxima responsable de l'Institut de les Lletres Catalanes que els mossos feien contra ella: "És molt greu. Tinc testimonis". Buch admet que no li va anar "gens bé" que Laura Borràs assegurés que li havia dit que els Mossos no l'investigava.

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, assegura que això el va perjudicar i va fer que els Mossos d'Esquadra li perdessin la confiança.

Quim Torra: "La relació no va ser de les millors"

Buch explica que l'expresident de la Generalitat Quim Torra no va acceptar cap de les tres dimissions que li va presentar: "El suport no el vaig deixar de tenir fins que no em va cessar". L'exconseller d'Interior recorda que va saber pels mitjans de comunicació que Quim Torra el cessaria, i per això quan li va trucar no el va sorprendre: "Ho van filtrar i jo ja ho sabia. El president té dret a cessar-nos".

A la pregunta de si Quim Torra li va demanar que els Mossos no actuessin contra els independentistes durant les protestes postsentència de l'1-O, Buch explica que Torra no era contundent en demanar-li'n i que ho feia "potser no amb tanta força o d'una forma diferent". Buch ho justifica en què els polítics han de prendre decisions, "però els dispositius els gestiona un responsable policial".

Buch destaca que la feina a la conselleria d'Interior va tenir "certa incomprensió" per part del president Torra quan ell era conseller: "La relació no va ser de les millors que recordo políticament. Hi havia companys que entenien més bé la feina que em tocava fer".