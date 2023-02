Setena i darrera jornada del judici al Tribunal superior de Justícia de Catalunya a la presidenta de Junts, Laura Borràs, pel fraccionament de 18 contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. El més destacat serà la seva declaració, però abans s'han practicat el que es coneix com a pericials. En aquest punt, els pèrits contractats per Borràs asseguren que un dels discs durs inclosos a la causa es van modificar i apunten als Mossos d'Esquadra com a responsables.

Proves informàtiques de la defensa La defensa de Borràs ha començat presentant la prova informàtica a càrrec, entre d'altres, d'Emilio Hellín, al qual el tribunal va admetre tot i que la Fiscalia va demanar rebutjar-lo per la seva condemna, en 1982, a 43 anys de presó per l'assassinat de la militant del Partit Socialista dels Treballadors Yolanda González. Durant la seva declaració, els pèrits contractats per Borràs asseguren que un dels discs durs inclosos a la causa es van modificar i en responsabilitzen directament els Mossos. Argumenten que l'original no es correspon amb el dels informes policials. Amb aquesta prova s'intenta desacreditar els mails on la presidenta de Junts dia a un altre dels acusats que fes els pressupostos com si fos professional o àudios en els quals demanava que l'avisessin si tornaven a aparèixer els Mossos per la Institució. Per la seva banda, la Guàrdia Civil insisteix que en cap cas es va modificar el contingut de l'ordinador d'Isaías Herrero, on es van trobar els mails. El TSJC no suspèn el judici a Laura Borràs i declararà al final