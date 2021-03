Avui fa un any que els municipis d'Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí van quedar tancats perimetralment i 70.000 persones van ser aïllades en les seves llars, sota l'amenaça d'un virus desconegut. A partir de les 00 h del 12 de març de 2020, els habitants de la Conca d'Òdena no podien entrar ni sortir dels municipis. La zona es va convertir així en una espècie d'illa durant 25 dies.

Tot va començar per un brot a l'Hospital d'Igualada que va comportar unes dades de mortalitat molt elevades: 16-18 persones al dia en un territori que en circumstàncies normals té uns registres d'una o dues defuncions diàries. Durant els dies de tancament, l'angoixa era el sentiment més estès entre la ciutadania dels municipis afectats. El succeït en aquest territori català va ser tan sols l'avantsala del que li oferia al país. Dos dies més tard, va ser decretat l'estat d'alarma en tot el territori espanyol.

Es tracta d'un territori molt industrial, amb prop de 16.000 treballadors i 4.000 autònoms, severament castigat per altres crisis.

L'impacte econòmic es va notar des del primer dia: moltes empreses es van veure obligades a abaixar la persiana perquè part de la seva plantilla no era resident de la zona i no podia entrar-hi. Va haver-hi problemes també de subministraments: les fàbriques de Nissan, Seat i Renault es van paralitzar a causa de problemes amb el subministrament de peces. Els controls dels Mossos només van permetre la sortida de mercaderies o serveis essencials i els habitants d'aquests municipis van deixar d'anar a treballar.

El focus de la infecció, l'Hospital d'Igualada, va haver d'atendre durant jornades en les quals es va arribar a tenir a un 33% de la plantilla de baixa. La capacitat de resposta de l'hospital era molt reduïda comparada amb el nombre de malalts que arribaven . En tan sols tres dies es van consumir les tres fases del pla de contingència per a situacions de pandèmia de l'Hospital.

Supermercats buits i un pànic generalitzat davant el temor d'un possible desproveïment va controlar a la societat durant mesos. El paper higiènic va prendre especial protagonisme: va ser un dels objectes més 'desitjats' durant els primers mesos de la pandèmia, ja que s'esgotaven contínuament als supermercats. L'impacte de la Covid-19 va arribar també a les funeràries. Una d'elles va passar de registrar dues morts diàries a 18 defuncions en les pitjors jornades ."Vam incrementar les defuncions en un 200% en un mes i mig. Teníem por a col·lapsar-nos i no donar abast", relata en una entrevista a l'ACN el gerent de la Funerària Anoia, Jaume Gabriel, situada a Igualada.

La demanda en El Banc de Queviures d'Igualada ha augmentat un 31% . La manera de subsistir a aquesta crisi per a moltes persones després d'haver perdut treballs ha estat acudir a aquesta mena d'ajudes.

Les conseqüències han estat devastadores. L'atur ja afecta a més de 4.000 habitants de la Conca en l'últim any i el 6% del teixit empresarial de l'àrea ha desaparegut sense més.

Un any després, els municipis on es va iniciar aquest malson encara es recuperen de les seqüeles i la Covid-19 continua passant factura sanitària, social i econòmica avui dia .

Periodista confinada

Marta Sugrañes va ser la primera periodista que va informar des de dins del territori d'Igualada, on va quedar confinada durant 25 dies. Va fer reportatges sobre la quantitat de controls de mossos, sobre els comerços i escoles tancades i sobre com els veïns es prenien la notícia. Va començar a fer connexions i vídeos diàriament als carrers, als supermercats i a les carreteres per narrar en primera persona la situació que els habitants dels municipis estaven vivint.