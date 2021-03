El 48% de les persones desocupades ateses per la Creu Roja a Catalunya al llarg d'aquest any han perdut la feina a causa de la pandèmia. Mentrestant, el 61,2% de llars que abans de la crisi sanitària comptaven amb ingressos mensuals més o menys estables han vist reduïts els seus recursos econòmics. Són dues de les principals dades recollides per l'Observatori "Impacte de la COVID-19 en col·lectius vulnerables" de la Creu Roja que alerta del perill de "desbordament de l'atenció humanitària" després de veure com les xifres s'han triplicat en el darrer any.

00.50 min Gairebé 1,5 milions de catalans van rebre ajuda de Creu Roja durant pandèmia | Magda Esparza

Pel que fa als albergs que s’han desplegat arreu del territori, durant aquest període s’han obert 1.414 places, de les quals 661 continuen actives per allotjar persones vulnerables i per contactes estrets amb la covid-19.

“"Treballem diàriament per garantir els drets fonamentals de la nostra població. Realitzem les trucades de seguiment per l'IMV, la RGC i donem atenció a persones que sol·liciten les prestacions socials bàsiques." #CreuRojaRESPON @emorist pic.twitter.com/ZSwCFoRIvy“ — Creu Roja Catalunya (@CreuRojaCAT) March 3, 2021

Suport humanitari El Pla Creu Roja RESPON davant el coronavirus ha prestat suport humanitari a 415.976 persones en situació de vulnerabilitat a tot Catalunya des de l'inici de la pandèmia. Segons l'entitat, aquesta xifra s'eleva fins a 1.040.000 persones si es contempla també les persones que han estat beneficiàries indirectes d'aquest ajut. L'entitat va viure el pic de noves atencions el maig del 2020, amb un increment del 279% respecte al 2019. S'han repartit també 3.646 tones d'aliments,110.064 equipaments d'ajuda bàsica i 34.923 targetes de prepagament entre la població més vulnerable. El repartiment s'ha establert a través de 74 centres de tot el territori. L'allargament de les restriccions deixa 4.209 nous aturats registrats al SOC

De la bretxa digital a l'acompanyament digital L'informe de l'Observatori "Impacte de la COVID-19 en col·lectius vulnerables" posa en relleu també com la manca de recursos telemàtics i la falta de capacitació digital dificulta la tramitació i l'accés de part de la població a dret bàsics com l'Ingrés Mínim Vital (IMV), la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i altres ajuts. En aquesta línia, la meitat de les persones en situació vulnerable no disposa d'ordinador al domicili. A més, 3 de cada 10 no compten amb connexió wifi o dades mòbils i el 38% no sap fer gestions en línia. Per pal·liar aquesta problemàtica, la Creu Roja ha reforçat els serveis d'informació, acompanyament i seguiment en els tràmits i en les gestions i ha habilitat espais de suport digital per accedir a l'IMV i la RGC.