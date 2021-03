El Govern estudia relaxar el toc de queda fins a les 23h per Setmana Santa

El mateix dia que entren en vigor les noves mesures es parla ja de les de Setmana Santa. El 29 de març es planteja la valoració de restriccions com el toc de queda o la restauració.

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, és la segona veu que posa sobre la taula la possibilitat de reobrir els bars i restaurants en l'horari de vespre-nit per poder oferir sopars. Budó ha defensat en una entrevista al 'Cafè d'idees', que "ara ja és moment de donar aire a la gent i als negocis". Segons la portaveu de l'executiu, en els pròxims 15 dies s'ha de planificar la desescalada i l'horari de la restauració és un dels temes a tractar. Això podria comportar allargar el toc de queda fins a les 23 hores per poder sopar fora de casa.

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja es va mostrar partidari de flexibilitzar més les restriccions a la restauració, per exemple permetent obrir al vespre. "Jo aniria a sopar amb la meva bombolla", va assegurar al programa 'Cafè d'idees' de Ràdio 4 i La2.

El debat sobre la possibilitat de reobrir franges en la restauració coincideix amb l'aixecament del confinament comarcal, vigent des de principis de febrer. El perímetre comarcal no desapareix, sinó que passa a ser “permeable” . La mobilitat estarà permesa per tot Catalunya sempre que es faci en solitari o amb la bombolla de convivència i es compleixin les mesures relatives a reunions i trobades familiars.

Els certificats d'autoresponsabilitat seguiran essent imprescindibles per a justificar els desplaçaments. Interior recomana que els grups de convivència que es desplacin disposin d'un certificat que acrediti aquesta convivència perquè els Mossos d'Esquadra et poden demanar acreditar-ho.

Reunions de 6 persones, sense límit de bombolles

El Procicat no ha variat el nombre màxim de persones permès a les reunions. Seguirà sent de 6, sense límit de bombolles, però aquesta mesura canviarà per Setmana Santa. Durant aquells dies, entre el 26 de març i el 9 d'abril, el Ministeri de Sanitat i les CC.AA. han acordat limitar el nombre a 4 persones en espais tancats i a 6 ens llocs públics oberts. També es prohibiran les reunions entre persones no convivents en espais tancats durant aquest període.