Cafè d'idees

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, creu que ja és hora de posar sobre la taula la possibilitat de reobrir els bars i restaurants en l'horari de vespre-nit per poder oferir sopars. Budó ha defensat que "ara ja és moment de donar aire a la gent i als negocis". Segons la portaveu de l'executiu, en els pròxims 15 dies s'ha de planificar la desescalada i l'horari de la restauració és un dels temes a tractar. Això podria comportar allargar el toc de queda fins a les 23 hores per poder sopar fora de casa.

Lliure moviment intercomarcal La portaveu del Govern en funcions s'ha mostrat convençuda que l'obertura del perímetre comarcal es mantindrà més enllà dels 15 dies que estan establerts. Ha recordat que fer un pas endavant no ha d'implicar fer-ne tres enrera, i que si no hi ha un "daltabaix i de cop i volta es dispara una quarta onada", es mantindrà la mobilitat entre comarques. “☕️ La portaveu del @govern @meritxellbudo dona per fet que es prorrogarà l'obertura del perímetre comarcal i es mantindrà per Setmana Santa, "si no tenim un daltabaix".

Recuperar la confiança perduda Meritxell Budó ha remarcat que la ciutadania els ha dit a ERC i JxCat que s'han d'entendre. Ha recordat que s'ha superat en 50% dels vots i que l'entesa és quelcom que s'ha de fer de la millor manera possible, sobretot definint "què s'ha de fer" en aquesta legislatura.

El "pecat original" de la legislatura La portaveu del Govern en funcions ha recordat que "el pecat original" que va generar la desconfiança entre els socis va ser no investir Carles Puigdemont com President el 30 de gener de 2018. Ha destacat que va ser una decisió unilateral d'ERC i que va fer possible el llavors president del Parlament, Roger Torrent. També s'ha desmarcat de les declaracions de Joan Tardà la setmana passada en aquest mateix programa. Per Budó "l'anterior legislatura no va ser un Vietnam diari", com va assegurar el republicà.



