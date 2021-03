Cafè d'idees - Gerardo Pisarello acusa Ayuso de fer servir l'"argument de la catalanofòbia"

Gerardo Pisarello, diputat per En Comú Podem al Congrés dels Diputats, ha acusat Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, d'afavorir la "catalanofòbia". Ha definit la seva política económica com un "secessionisme de rics", on volia competir de manera deslleial per rebaixar impostos a les grans fortunes i fons voltors. "Ayuso és un malson per la gent de Madrid", ha sentenciat.

