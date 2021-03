Cafè d'idees - Joan Tardà: "Un Govern entre ERC i Junts seria un Vietnam diari"

L'exdiputat d'ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, s'ha mostrat contrari a repetir un govern entre Junts i ERC, Ha ssegurat que "seria un Vietnam diari" i portaria a l'empantanament del procés independentista. Per Tardà, el nou govern català ha de passar per un front ampli d'esquerres. En aquest sentit, ha recordat a la CUP i En Comú Podem que "es deixin de punyetes" i facilitin aquesta entesa.

La "irresponsabiitat suprema" de repetir eleccions

L'exdiputat d'ERC espera que el partit de Carles Puigdemont no sigui tan "suïcida" com per provocar noves eleccions. Un fet que, segons ha qualificat, seria "imperdonable" i una "irresponsabilitat suprema". Tardà ha recordat que tant el socialisme com el nacionalisme català -referint-se a JxCat- han tingut durant molts anys l'hegemonia al Govern de Catalunya i no volen renunciar-hi.