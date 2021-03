Sergi Sabrià, vicesecretari general d'ERC, ha defensat l'estratègia del seu partit per assolir la independència afirmant que "no és la més ràpida, ni la més guai" però no vol que només "duri vuit segons". Ha considerat que passar del 50% els hi ha donat més força a la mesa de diàleg amb l'Estat, i ha demanat a JxCat que ofereixi una alternativa a aquesta negociació.

“��️ "Potser no és la més ràpida, ni la més 'guai', però la nostra proposta vol aconseguir una independència que no duri 8 segons".



☕ @sergisabria @Esquerra_ERC insta a @JuntsXCat a oferir una alternativa a la taula de diàleg.@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/ktMeBwiEpy“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 2, 2021

Pedro Sánchez no vol que els presos independentistes siguin lliures El vicesecretari general d'ERC s'ha mostrat convençut que Pedro Sánchez no vol indultar els politics presos. Ha recordat que alguns indults anterior atorgats pel Govern de l'Estat s'han tramitat en només un mes i mig. També ha confirmat que no acceptaran governar ni tan sols amb el suport extern del PSC, al que ha acusat de voler-los posar a la presó amb les decisions judicials i de la fiscalia. “��️ "Si volgués Sánchez, els indults ja estarien fets".



☕ @sergisabria @Esquerra_ERC defensa que, quan hi ha voluntat política, passen coses.@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/lnXfZzOmVy“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 2, 2021

La CUP, nova etapa formant part del govern Sergi Sabrià ha insistit que vol que la CUP faci un pas més cap a la governabilitat implicant-se en el futur govern, i s'ha mostrat satisfet per l'evolució de les converses amb els cupaires. Ha matisat que les dues formacions tenen un compromís per avançar en quatre punts sobre el futur model d'ordre públic, però no hi ha acord tancat. “☕ @sergisabria @Esquerra_ERC veu bé que la @cupnacional ocupi "l'extrema esquerra", però creu que cal que s'involucri en la governabilitat.



��️ "Estem contents de com van les converses".@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/z43mnsXy1e“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 2, 2021 “☕ @sergisabria @Esquerra_ERC diu que no hi ha acord tancat amb la @cupnacional sobre el model d'ordre públic, però sí un "compromís" per avançar en quatre punts.



��️ "L'acord és per treballar aquests punts".

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/QbBwzWxp69“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 2, 2021