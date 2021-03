L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha seguit apostant per un govern d'Esquerres amb el PSC donant suport des de fora: "Tothom està d'acord que hem de seguir parlant, mantenim els canals oberts". Colau ha dit que el PSC no és capaç de generar aliances i per això li demana generositat. Ada Colau ha descartat entrar a un govern amb Junts per Catalunya "perquè estem a les antípodes i han fet acusacions que considero xenòfobes".

"Avui mateix signaré la personació de l'Ajuntament a la causa judicial" Ada Colau, ha explicat que avui mateix firmarà la personació de l'Ajuntament de Barcelona en la causa contra els detinguts dissabte per intentar cremar una furgoneta de la Guàrdia Urbana. L'alcaldessa ha dit que va ser "una situació tan traumàtica" que va posar en perill la vida d'una i que la fiscalia ho ha qualificat de temptativa d'homicidi. “☕ L'Ajuntament de Barcelona es personarà com a acusació particular contra els detinguts per la crema de la furgoneta de la Guàrdia Urbana. Ho acaba de confirmar @AdaColau@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/hVSZULraCS“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 4, 2021

Qualifica de lamentable la vacunació de les infantes Amb relació amb la nova polèmica que afecta la família reial, Ada Colau ha dit que no sap com qualificar-ho: "És més que un comportament incívic" i ho ha relacionat amb l'estada del rei emèrit a Abu Dhabi que ha qualificat de "fugat en una dictadura" Colau ha exigit a l'actual cap d'estat Felip VI donar explicacions i al PSOE l'obertura d'una comissió d'investigació sobre la monarquia. “☕ @AdaColau censura l'actitud de les infantes i carrega contra la monarquia.



"La regulació del preu dels lloguers és imprescindible però no suficient" L'alcaldessa de Barcelona també s'ha referit a les diferències que mantenen amb el partit socialista, amb qui governen en coalició a l'estat, amb relació a la regulació del preu dels lloguers. Colau ha dit que l'acord està signat amb Pedro Sánchez i que no concep que se'n pugui fer enrere. “��️ "No concebo que Ábalos o Calviño desautoritzin la paraula d'un president de Govern. Jo em dirigeixo a Pedro Sánchez"



