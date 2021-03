José Zaragoza, a ERC: "Com es pot fer un govern d'esquerres amb Borràs i Canadell?"

El diputat del PSC al Congrés dels Diputats, José Zaragoza, ha criticat les negociacions obertes per ERC per formar govern amb Junts per Catalunya i la CUP. Creu que els republicans "estan enganyant la gent" perquè van prometre fer un govern d'esquerres. Per això, s'ha preguntat com és això possible "amb la senyora Laura Borràs o el senyor Joan Canadell". Zaragoza ha reclamat als independentistes que abandonin la via del "no diàleg" que manté Junts.

"Els independentistes van contra dels treballadors de Seat" José Zaragoza ha retret als manifestants que avui van a la planta de SEAT a Martorell, coincidint amb la visita del Rei Felip VI, que aniran en contra dels treballadors: "Les protestes posen en risc les inversions, amb la imatge que donen al món de violència, els deu anys de procés, que han soscavat la confiança dels inversors". “��️ "Els independentistes convoquen una manifestació en contra dels treballadors de SEAT"



"️ "Els independentistes convoquen una manifestació en contra dels treballadors de SEAT"

☕ José Zaragoza acusa que als independentistes de posar en risc les inversions a Catalunya

Considera que no és el moment de trencar el consens de la Transició El diputat del PSC ha recordat els pactes aconseguits durant la transició política com a garants de la convivència i ha considerat irresponsable voler-ho trencar: "Cal recordar que va ser un acord molt difícil, que ens ha permès conviure i és irresponsable plantejar ara debats monarquia o república". Zaragoza també ha justifica el rebuig dels socialistes a una comissió d'investigació sobre el rei emèrit. Ha recordat que entre les funcions del poder legislatiu no està la de controlar la Corona. “��️ "És irresponsable plantejar debats sobre monarquia o república".



"️ "És irresponsable plantejar debats sobre monarquia o república".

☕ José Zaragoza demana respectar el "consens constitucional"

