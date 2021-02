Cafè d'idees - José Montilla: "Les cartes encara no s'han acabat de jugar"

L'expresident de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, considera que hi ha temps fins al 12 de març per crear les aliances que poden portar a Salvador Illa al govern de la Generalitat: "Els números poden sortir de moltes maneres, les cartes encara poden sortir, el Parlament encara no s’ha constituït. Que tothom jugui amb les cartes que té. No es pot donar res per guanyat i res per perdut".

“��️ "Les cartes encara no s'han acabat de jugar"



☕️ José Montilla diu que els @socialistes_cat encara aspiren a governar, ja que "la política no són només números" | @JoseMontillaA

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/S3zx8VrAxu“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 25, 2021

"La via unilateral no porta enlloc" José Montilla ha dit que Esquerra hauria de deixar de mirar a Junts per Catalunya perquè els ha guanyat "per un escó" i tenen més autoritat per dirigir-se a les altres formacions independentistes: "El país necessita passar pàgina a la dinàmica de blocs i establir complicitats per abordar els problemes reals". “☕️ José Montilla diu que @Esquerra_ERC té ara més autoritat per dirigir-se al bloc independentista i per "trencar amb la dinàmica de blocs" | @JoseMontillaA

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/ZdXxqnpTNK“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 25, 2021

"No s'hauria de donar peixet a la CUP, la via unilateral no porta enlloc" L'expresident de la Generalitat ha dit que els partits independentistes saben que la via unilateral no porta enlloc, que només ha portat a "gent a la presó i a altres que han marxat a viure fora" i que molts "ho reconeixen en privat". Montilla ha considerat que els partits independentistes els hauria de preocupar que la CUP presideixi el Parlament, perquè "no han tingut responsabilitats de govern". “☕️ José Montilla diu que no s'hauria de "donar peixet" a la @cupnacional per part de les formacions polítiques independentistes que no confien en la via unilateral | @JoseMontillaA

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/2vqCMkRKFL“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 25, 2021

No creu que hi hagi una majoria a Espanya per acordar un referèndum Amb relació amb la possibilitat d'acordar un referèndum entre el govern de l'Estat i la Generalitat José Montilla s'ha preguntat si algú es pensa que hi haurà una majoria parlamentària per "liquidar Espanya?" i ha respost que no. “��️ "Creu que des d'Espanya es facilitaria un referèndum per liquidar Espanya? La resposta és que no".



☕️ José Montilla no creu que hi hagi una majoria suficient per facilitar-ho | @JoseMontillaA

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/SRc23hp9MX“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 25, 2021