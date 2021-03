Cafè d'idees

Eulàlia Reguant, diputada per la CUP al Parlament de Catalunya, ha defensat que el seu partit pugui presidir el Parlament per fer una legislatura "antifeixista i sobiranista. Som els millors en això", ha assegurat, i ha garantit que sota la seva presidència el Tribunal Constitucional no serà qui marqui l'agenda política de l'hemicicle, plantejant-se de nou la desobediència. Ha confirmat que el seu candidat és Pau Juvillà.

Reguant ha cridat a evitar que el PSC presideixi el Parlament perquè, al seu entendre, el partit "representa el Tribunal Constitucional (TC)" a la cambra catalana i rebutjarà els debats i iniciatives que no s'adeqûin a les seves resolucions.

Missatge a Junts: "No va de cadires" La diputada de la CUP ha remarcat que la constitució de la Mesa del Parlament "no va de cadires", i ha retret a JxCat que el seu argument per assumir la presidència sigui "ens toca". I ha volgut desmarcar la negociació de la Mesa de la d'una hipotètica entrada al Govern. Una possibilitat que veu molt lluny "perquè falten moltes concrecions", ha dit.



Possible repetició electoral? Eulàlia Reguant s'ha referit a la possibilitat de que JxCat forcés una repetició electoral, frustrant un pacte de govern amb ERC i la resta de possibles socis. "Si fos així, ho haurien d'explicar molt bé, i que ara el que es necessita són solucions als problemes de la gent", ha dit.



