Carlos Carrizosa: "Em preocupa més la CUP governant que VOX a l'oposició"

El líder de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, s'ha mostrat al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La2 contrari a qualsevol "cordó sanitari" a la cambra catalana com el que perfilen ERC, JxCat, CUP, comuns i el PSC per aïllar a Vox. En canvi, Carrizosa s'ha mostrat més preocupat de l'eventual entrada de la CUP a les institucions catalanes. S'ha referit així a la possibilitat que els pactes electorals acabin situant les cupaires dins del Govern.

"Part del problema que tenim a Catalunya és el discurs d’odi o la hispanofòbia"

El líder del partit taronja també ha criticat a Laura Borràs, la presidenciable de Junts per Catalunya, "per no haver condemnat mai" declaracions que ha qualificat d'hispanòfobes, supremacistes o que fomenten el discurs de l'odi: "Els seus postulats són més propers a la Lliga Nord o a l'extrema dreta flamenca que a CiU".