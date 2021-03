Josep Maria Argimon: "Alba Vergés ha estat una bona consellera"

El secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, ha dit que Alba Vergés ha estat una bona consellera perquè "mai ens havíem trobat en una situació així". Argimon ha afegit que Vergés es pot haver equivocat, però que mai ha defugit estar al capdavant: "No tothom ho pot dir".

No descartra ser el nou conseller de Salut: "No li he dit ni que sí ni que no"

Josep Maria Argimon no ha volgut respondre si havia rebut la proposta de ser el nou conseller de Salut: "No ho tinc al cap". Argimon ha dit que no mira l'agenda més enllà de les dues del migdia quan rep les dades dels nous infectats per coronavirus o de les deu de la nit que rep l'informe d'actualització de la pandèmia.