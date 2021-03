El Ministeri de Sanitat ha decidit ajornar la decisió sobre si ampliar el límit d'edat de la vacuna d'AstraZeneca per administrar-la a majors de 55 anys. Aposta per esperar a una avaluació i dictamen de l'Agència Europea del Medicament (EMA) després de l'aparició d'alguns casos de trombosi en persones vacunades amb el vaccí d'Oxford. En total s'han detectat una trentena de casos que, en un cas fins i tot ha provocat la mort. Davant d'aquests fets, diversos països europeus com Dinamarca, Àustria i Islàndia han aturat temporalment l'administració d'aquesta vacuna.

La Comissió de Salut Pública tenia previst abordar l'ampliació a Espanya d'aquesta vacuna a majors de 55 anys, com ja han fet darrerement França, Alemanya o Itàlia, però després d'aquests casos de trombosi la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha confirmat la retirada de l'ordre del dia d'aquest punt per un criteri de "prudència". "Estem esperant a les conclusions de l'EMA en relació als incidents que hi ha hagut en certs països", ha subratllat Darias. En tot cas, la ministra ha volgut llançar un "missatge de confiança i tranquil·litat" perquè els organismes reguladors estan a sobre de la qüestió.

El Ministeri havia obert la porta a l'ampliació La ministra de Salut, Carolina Darias, va anunciar aquest dimecres que la Comissió de Vacunes estudiaria aixecar la restricció després de les reiterades peticions d'algunes Comunitats Autònomes, entre elles Catalunya. Va subratllar que l'estudi que la farmacèutica duu a terme als EUA encara no ha acabat, però hi ha evidència científica de què el vaccí és segur. En tot cas, però, ha advertit que el govern farà el que el comitè d'experts de la Comissió de Vacunes indiqui.

La Generalitat ha amenaçat amb desobeir El Departament de Salut considera que hi ha evidència científica per a poder vacunar majors de 55 anys amb AstraZeneca i adverteix que si no actua el ministeri, ho faran ells. Consideren que de cara a una quarta onada és fonamental tenir vacunada a la població d'entre 55 i 65 anys per evitar més ingressos.



En una carta a la Vanguardia, la consellera de Salut i el secretari de salut pública han exigit eliminar el topall de l'edat. Segons les dades preliminars d'una investigació a Escòcia, els ingressos hospitalaris de majors de 80 anys van caure a partir de la quarta setmana de la vacunació, i per tant, l'eficàcia de la vacuna d'AstraZeneca en aquest grup és semblant a la dels d'edats més joves. Una posició secundada per alguns científics com Salvador Macip i el col·legi de Metges de Barcelona.

Argimon veu incongruències Amb relació a la polèmica sobre la vacunació als més grans de 55 anys amb la vacuna d'Astra-Zeneca, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha dit que és incongruent no vacunar-los: "El risc d’entrar a l'UCI del grup de 55 a 65 anys és 7 vegades més gran que els més joves i la mortalitat 200 vegades més, no té cap sentit excloure'ls". El secretari ha afirmat que s'han de "separar" els dos debats i ha explicat que Catalunya continuarà administrant aquest vaccí com ha dit l'Agència Espanyola del Medicament. Josep Maria Argimon: "Alba Vergés ha estat una bona consellera"