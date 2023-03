Buch nega haver informat Borràs sobre la seva investigació

Miquel Buch defensa que Laura Borràs no va dir la veritat assegurant que li havia dit que no estava investigada pels Mossos pel seu pas per presumptes irregularitats a l'ILC: "És molt greu. Tinc testimonis". L'exconseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya admet que no li va anar "gens bé" que l'ara presidenta suspesa del Parlament fes aquelles declaracions l'any 2018: "La mala passada i la mala jugada me la va fer ella a mi", ha dit, ja que el cos li va perdre la confiança. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa la seva innocència en la causa oberta contra ell: "Un jutge es pot equivocar. El judici més important serà el dels meus fills. Vaig fer el que havia de fer i ho tornaria a fer".

Sobre la gestió de les protestes postsentència, ha insistit que "els polítics podem prendre decisions, però els dispositius els gestiona un responsable policial". Explica que Quim Torra no va acceptar cap de les tres dimissions que li va presentar: "El suport no el vaig deixar de tenir fins que no em va cessar". Creu que la feina d'Interior va tenir "certa incomprensió" per part del president d'aleshores: "La relació no va ser de les millors que recordo políticament". I defensa al conseller Elena davant algunes crítiques: "Té tot el dret de canviar el comissari en cap. És una decisió que ha de prendre ell".

Recorda com va viure l'inici de la pandèmia, avui que fa tres anys de l'inici de l'estat d'alarma: "Per no saber res del que ens enfrontàvem, ens en vam sortir prou bé". Sosté que el Govern va fer el que havia de fer a l'inici de la pandèmia "per protegir la societat": "A toro passat, és molt fàcil emetre judici", assenyala. I defensa que Interior i Salut treballaven colze a colze per gestionar la pandèmia: "Vam posar de moda el Procicat. Les decisions es prenien 50%-50%, reivindica.