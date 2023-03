El Govern de la Generalitat impulsarà diverses millores en la xarxa de carreteres per reduir la mortalitat en els accidents, especialment en els xocs frontals. Així ho ha anunciat el conseller de Territori, Juli Fernàndez, que ha afirmat que aquests tipus d'accidents representen la meitat dels sinistres entre conductors. Les mesures formen part del Pla de carreteres 2+1, que preveu una inversió de 664 milions d'euros.

Aquest pla consisteix a incorporar un tercer carril amb separació de sentits amb l'objectiu de permetre avançaments segurs. També contempla instal·lar barreres físiques o separadors per evitar envair el sentit contrari en cas que el conductor es distregui o vagi sota els efectes de l'alcohol i es desplaci de calçada sense adonar-se'n. A més, es ressaltarà la línia contínua. Les actuacions es faran al llarg de 7 anys.

Reduir el 20% de la mortalitat

Segons el cap del Departament, els nous elements permetran reduir la sinistralitat mortal a Catalunya en un 20%. En concret, en els 22 trams de carreteres on es faran les actuacions, la mortalitat baixarà "entre el 80% i el 100%". Així, el programa augmentarà la seguretat de 418 km de carreteres catalanes, que en cap cas són "punts negres", ha volgut deixar clar Fernàndez.

"Actuem sobre el 7% de carreteres. És una intervenció que canvia la xarxa viària i que pretén que siguin més segures i fluides", ha insistit el conseller. Així, les actuacions se centraran en els trams que concentren més sinistres frontals, que tenen calçada única, són d'alt nivell tècnic i, per tant, permeten elevades velocitats de circulació i per on passen més de 5.000 vehicles al dia.

En aquest sentit, el director general d'Infraestructures de Mobilitat del Govern, David Prat, ha afirmat que "la velocitat és cabdal". "Si volem reduir els accidents mortals que tenim cada any hem d'actuar sobre aquest tipus de carreteres, no en les que hi ha més accidents", ha detallat. I és que, l'estudi elaborat pel Govern mostra que el 13% de la xarxa viària concentra el 34% dels accidents mortals.