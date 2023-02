Creixen els accidents de trànsit a Barcelona

Els accidents de trànsit a la ciutat de Barcelona han crescut gairebé tres punts respecte a l'any passat. El que més preocupa de les xifres és el nombre de víctimes mortals, que s'ha doblat. D'això es desprén que les mesures que s'han pres per prevenir i reduir la sinistralitat a les carreteres, com la instal·lació de nous radars a la ciutat, no han tingut l'efecte esperat. Això sí, els sinistres de trànsit amb víctimes s'han reduït un 22,15% comparat amb l'any 2019, abans de la pandèmia.

Els motoristes encapçalen les morts per accidents La ciutat de Barcelona va registrar durant l'any 2022 un total de 7.202 sinistres de trànsit amb víctimes, el que suposa un 2,78% més respecte al 2021, un any que va estar molt marcat per les restriccions de mobilitat a causa de la pandèmia. D'altra banda, en total es van produir 23 morts en accidents, una xifra que preocupa perquè és el doble que els dos anys de covid, i de les 23 víctimes mortals, la gran majoria eren motoristes, amb 16 morts. Un dels motius que justifiquen aquest augment de la sinistralitat és la velocitat inadequada, juntament amb la manca d'atenció i les infraccions en les normes de seguretat, segons el conseller Albert Batlle. L'altra assignatura pendent és el consum d'alcohol. El 2022, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detectar més de 14.300 conductors que conduïen sota els efectes de l'alcohol, una mitjana de 39 al dia.