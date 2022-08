Creixen els accidents de trànsit amb bicicletes implicades

L'accident de trànsit que ha posat fi a la vida de dos ciclistes a Castellbisbal ha reobert el debat sobre la seguretat viària dels ciclistes i la convivència a tota mena de vies amb qualsevol vehicle a les carreteres catalanes. El Servei Català de Trànsit descarta que el lloc de l'atropellament es tracti d'un punt negre de sinistralitat, però s'han produït accidents amb ciclistes en aquesta i altres vies del Vallès recentment.

"Hauria d'haver-hi alguna cosa més segura per poder passar per aquesta zona", reclama un ciclista que passava per la zona aquest dilluns al matí. "És bastat perillós perquè de vegades ve algun cotxe a una velocitat considerable", denuncia un altre.

“Una de les víctimes implicades a l’accident on han mort dos ciclistes a Castellbisbal es troba en estat crític.



El sinistre reobre el debat sobre la seguretat viària | @ifcorella @lunasellares @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/6a0pDUybL4 pic.twitter.com/yD44hPvGKn“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 22, 2022

De fet, en els últims anys, a Catalunya, han augmentat dels accidents de trànsit on s'han vist implicades bicicletes, segons les dades que recull i fa públiques el Servei Català de Trànsit.

Dels 1.208 accidents de trànsit enregistrats en 2020, en 148 d'ells una o més bicicletes es van veure afectades, una xifra que representa un 12,3 %. Des del 2010, 1.744 persones que circulaven amb bicicleta s'han vist afectades en algun accident de trànsit.

D'aquests accidents que s'han denunciat, en un 28 % s'han produït per una envestida frontal o lateral d'algun dels vehicles. Els ciclismes també s'han vist implicats en uns altres tipus d'accident com caigudes a la via en un 18 %, un fregament o col·lisió lateral en un 12,4 % o encalços en un 10,8 %.