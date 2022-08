La fragilitat del ciclista: les associacions reclamen penes més dures

Actualment, un conductor pot ser acusat d'homicidi imprudent. L'any passat es van endurir les penes, però les associacions consideren que no és suficient. I recorden casos com l'atropellament de dos ciclistes de Riudoms, a Tarragona. Les famílies no poden entendre que el causant de l'accident quedi en llibertat pendent del judici. Ciclistes i trànsit treballen en la comissió carreteres compartides, per millorar la seguretat. Es vol implantar una senyalització que avisi de la presència de ciclistes. Els ciclistes reclamen més seguretat