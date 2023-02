8:20

Investiguen el feminicidi d'una dona trans a Barcelona.

Els Mossos investiguen l'assassinat amb arma blanca d'una dona trans de 64 anys. I n'han detingut la seva parella, un home de 52 anys, com a presumpte autor. Consten denúncies prèvies per violència masclista. Tots dos convivien en un pis de protecció oficial al districte de Sant Martí, a Barcelona. Tot i que la víctima no havia completat el canvi de gènere al registre, la llei sí que contempla aquests casos com a violència de gènere.