El fàrmac ApTOLL, desenvolupat per l'empresa biofarmacèutica aptaTargets, aconsegueix reduir la mortalitat del 18% al 5%, en comparació als pacients tractats amb placebo. L'assaig clínic APRIL, que es va presentar dimecres a la Conferència Internacional de l'Ictus (ISC), celebrada a Dallas, Estats Units, mostra resultats positius en pacients amb ictus isquèmics, que representen el 86% de tots els ictus.

"El pacient que ha rebut una dosis alta ha aconseguit aquests avantatges: un infart cerebral més petit, una discapacitat més lleu, millor evolució clínica i molt important, una mortalitat més baixa", explica Marc Ribó, neuròleg intervencionista de Vall d’Hebron.

El fàrmac ApTOLL és un neuroprotector que actua bloquejant la inflamació que es produeix després de l'ictus. S'administra la medicació per via endovenosa en les primeres 6 hores després de l'ictus i això el protegeix durant les pròximes 12 hores.

Aquest fàrmac s'ha provat a través d'un assaig clínic dut a terme a 14 hospitals entre França i Espanya, amb l'hospital Vall d'Hebrom com a referent. A l'assaig APRIL hi van participar 151 pacients d'entre 18 i 90 anys. Per comprovar la seva eficàcia, es va administrar el fàrmac o placebo de manera aleatòria als pacients per detectar-ne les diferències.