L'ictus és la segona causa de mort a Espanya. Tractar-lo el més aviat possible és clau per minimitzar les seqüeles. L'hospital Vall d'Hebron lidera l'assaig clínic d'un fàrmac per protegir el cervell en les primeres hores després de patir-ne. Les seqüeles físiques més freqüents afecten al moviment, alteracions sensitives o del llenguatge. L'assaig ja s'ha provat en 130 persones amb resultats positius.