Errejón exige a PSOE y Podemos que presenten una reforma conjunta de la ley 'del sí es sí'

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha emplazado al PSOE y Unidas Podemos a presentar una reforma "consensuada" y "común del Gobierno" de la llamada ley del 'solo sí es sí' porque, cree, no se puede convertir "en un caballo de batalla" dentro del Ejecutivo. En el caso de que haya una propuesta única, ha avanzado que su formación estaría dispuesta a apoyarla, pero no si no se da esa circunstancia.

"Queremos una propuesta como Gobierno, consensuada, que no sirva para discutir si una es mejor que otra. Queremos cuidar una ley que ha sido un avance feminista", ha subrayado en una entrevista en La Hora de la 1.

En este sentido, ha defendido que se mejoren "algunos aspectos técnicos", pero protegiendo el "corazón de la ley", para que no se vuelva a "esos juicios en los que las mujeres tengan que demostrar cuánto se han resistido".

FOTO: Íñigo Errejón, durante una rueda de prensa en el Congreso. EFE/Chema Moya