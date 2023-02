01:06

La manca d'obra nova a Barcelona també dispara els preus un 5%, fins a situar-los en els 630.000 euros per un habitatge mitjà de 80 metres quadrats.

L'oferta d'habitatge nou a Catalunya es manté per sota de la necessitat de llars, segons els promotors catalans. Aquest decalatge és el que explica que els preus es continuïn enfilant i que ara comprar un pis d'obra nova de 80 metres quadrats a Barcelona ciutat costi de mitjana 630.000 (+ 5%). L'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els dos districtes més cars amb el metre quadrat útil per sobre dels 10.000 euros.

Encara més disparada està la situació a les províncies de Tarragona i Girona, és on el preu per metre quadrat es dispara per sobre del 20%. La mitjana d'un pis d'obra nova a Catalunya se situa en els 368.000 euros.

Pel que fa a la producció d'obra nova creix un 10% a tot el territori i assoleix les 15.000 llars. A Barcelona ciutat cau un 16%, en part, segons els promotors, per la reserva del 3% a habitatge protegit. Els promotors estimen que Catalunya necessita 25.000 habitatges nous cada any per cobrir la demanda de les famílies | INFORMA: Climent Sabater