02:00

La plaça Sant Jaume de Barcelona ha estat l'escenari per condemnar l'assassinat de la Sandra a mans, pressumptament, de la seva parella.

Minut de silenci per condemnar l'assassinat de la Sandra. Una dona trans assassinada pressumptament a mans de la seva parella, que ja hauria confessat el crim. Els fets van passar dimarts al matí, al districte de Sant Martí de la capital catalana.

Els Mossos investiguen els fets com un nou cas de violència masclista i de confirmar-se, seria el primer cas a tot Espanya que inclou el col·lectiu trans com un possible cas de violència masclista. Recordem que el 900 900 120 és el telèfon d'atenció a les vícimes de violència masclista. És gratuit, no deixa rastre a la factura però cal esborrar-lo del registre de trucades | Guillem Vives