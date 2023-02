9:15

L'expresident de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, descarta un tripartit al Govern de la Generalitat.

Argumenta no hi ha el mateix context que quan es va acordar aquesta fórmula amb Montilla com a president: "Estem en un altre moment. L'utilitzen com a element de distracció". En aquest sentit, l'expresident destaca que un Govern com el tripartit requereix feina prèvia i "molta coincidència": "El Govern que vaig presidir no va perdre mai una votació al Parlament".