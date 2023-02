Durant l’any passat es van registrar un total de 1.823 intervencions d'armes blanques relacionades amb fets il·lícits penals. Aquesta xifra representa un increment d'un 44 % respecte de l’any 2019 en què els indicadors de seguretat no estaven afectats per la pandèmia. Barcelona i l'àrea metropolitana és on hi ha més fets relacionats amb tinença i ús d’armes blanques per l'alta concentració de població.

La portaveu de Mossos d'Esquadra, Montse Escudé, ha valorat aquestes dades com a "xifres rellevants", tot i que contextualitzades en l'any 2022 i amb tots els fets penals coneguts per la policia "no són significatives", ja que representen un 0,32 % dels fets penals en què s'ha intervingut una arma. Un percentatge que baixa a 0,26 % dels fets penals contra les persones.

"Els fets penals on s'ha intervingut una arma blanca han augmentat els darrers mesos de manera significativa", la Portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, ha valorat en roda de premsa ha donat detalls de més xifres per contextualitzar aquests fets delictius.

Els delictes més habituals en què s'han intervingut aquestes armes han estat les amenaces i lesions en un 22 %, el maltractament en un 13 % i els robatoris amb violència en un 7 %. Si bé, en els casos més greus, d'homicidi o intent d'homicidi, a la majoria dels casos es fan servir com a "element intimidatori", segons la portaveu.

Pel que fa a les denúncies per tinença d’armes, es van interposar durant l’any passat 6.267 denúncies administratives en aquest àmbit. Amb relació al 2019, aquest indicador ha augmentat un 80% tenint en compte que aquest indicador està relacionat directament amb l’activitat policial que es realitza, ja que com més dispositius i controls policials major possibilitat d’intervenir aquest tipus d’armes i interposar les denúncies.

El conseller d'Interior, Joan Igansi Elena, qui ha presentat el Pla Daga, ha assenyalat que s'intensificaran els controls de zones de risc de tinença i ús d'aquest tipus d'armes: "L'objectiu és la reducció d'armes blanques a la via pública i als espais tancats. Són un perill".

L'any passat ja es van començar a intensificar aquests dispositius, controls i patrullatges i per això el nombre de denúncies interposades és superior l'any 2019.