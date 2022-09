01:13

En la darrera setmana s'han registrat 5 homicidis a Catalunya. 2 per arma de foc, 2 per arma blanca i el darrer, un crim masclista, en que la víctima hauria mort

En la darrera setmana s'han registrat 5 homicidis a Catalunya. 2 per arma de foc, 2 per arma blanca i el darrer, un crim masclista, en que la víctima hauria mort pels cops propinats pel seu agressor. Segons els sindicats de mossos, tot i la preocupació per aquests crims consecutius, les xifres de delictes de sang no ha superat encara les de 2019 | Sergi Bassolas