Estudiar una carrera a Catalunya o una altra comunitat pot ser més o menys car. És la principal conclusió de l'anàlisi que ha fet l'Observatori del Sistema Universitari (OSU). En el seu informe han avaluat els preus universitaris en les diferents comunitats autònomes i sobre quin efecte han tingut els acords polítics sobre els preus de l'educació universitària. Catalunya és de les comunitats autònomes més cares en els preus d'estudis universitaris públics.

01.00 min Catalunya és el lloc més car de l'Estat on estudiar carreres de lletres | Lourdes Gata

Dificultat creixent per pagar la matrícula De fet, el preu mínim per curs supera els 1.000 euros en la primera matrícula d'estudis de grau, mentre que a la meitat de les comunitats el preu màxim és inferior al miler d'euros. Són matrícules molt altes que, en molts casos, es poden fer front gràcies a ajuts econòmics i beques. "Tenim la sort que ens han becat, perquè si no, no arribaríem a pagar la matrícula", explica Nerea Lorenzo, estudiant de Filologia Hispànica a la Universitat de Barcelona. L'informe de l'OSU destaca que una mateixa carrera d'Arts i Humanitats, que acostuma a ser de les més barates, costa més del doble a Catalunya que a Astúries. Això és degut al fet que Catalunya és la comunitat autònoma on "les carreres més barates són les més cares de l'Estat", segons la presidenta de l'OSU, Vera Sacristán. És a dir, té l'interval més petit (excepte Andalusia) de preus de primera matrícula de grau, que pot costar entre 1061 i 1108 euros. "Jo crec que estem molt acostumats a pagar el que paguem, però, realment, si ho comparem amb altres països d'Europa les matrícules d'aquí són molt cares." És el que pensa Maria Domínguez, estudiant que ha estat d'Erasmus i ha comprovat les diferències abismals en els preus universitaris entre Europa i Espanya.

Repetir, "penalitzat" econòmicament L'OSU posa l'accent en la "penalització" que suposa haver de repetir una assignatura pel cost que té una segona matriculació, ja que la segona matrícula pot costar més del doble en graus i més del triple en màster respecte de la primera vegada que l'alumne s'inscriu. Ells recomanen fixar un criteri conjunt del cost de les segones matrícules. A l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), en canvi, no hi ha cap mena de "càstig econòmic" per la matriculació successiva, segons l'OSU. Alguns estudiants que han estat a l'estranger d'Erasmus han viscut aquestes diferències en primera persona i es queixen que aquí es paga més que en altres països. Efectivament, el 42 % dels països de l'EEES no s'apliquen preus als estudis de grau, només taxes de menys de 100 euros.